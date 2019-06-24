Лоза раскритиковал грузин за понты и особое положение

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал беспорядки в Грузии и осложнившуюся ситуацию в Тбилиси после нескольких антироссийских митингов. По его словам, у грузин всегда было ощущение, что Россия им поголовно должна.

— Поймите, грузины у себя дома никогда не относились к нам как к равным, даже в эпоху СССР. Такого количества понтов, которое продемонстрировали коллегам по цеху грузинские артисты на фестивале «Тбилиси-80», я раньше и представить себе не мог, — написал музыкант на своей странице в Facebook, вспомнив случай, как в в буфете гостиницы он пытался получить сдачу с рубля за пятикопеечную булочку.

— На меня посмотрели как на лоха и сказали, что это не Россия и мелочь тут считать не принято, — отметил Лоза. Тогда он понял, что «эта маленькая республика находится на особом положении», а уровень жизни в ней неизмеримо выше, чем на остальной территории СССР.

По мнению певца, с 80-х годов ничего не поменялось, разве что добавилась уверенность, будто Россия что-то у них отняла, «соответственно, все поголовно им должны». В доказательство своих слов Лоза привел в пример новости, согласно которым два грузинских ресторана в Тбилиси объявили о повышении цен для российских граждан на 20 процентов от обычной стоимости. Напомним, Абхазия и Северная Осетия, объявившие о своей независимости от Грузии, занимали 20 процентов страны после отделения от СССР.