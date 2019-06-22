«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение

Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Музыкант и продюсер Бари Алибасов записал первое видеообращение к поклонникам после выписки из больницы. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что отца выписали из больницы.

В видеообращении Алибасов назвал дурацкими слухами сообщения о том, что он якобы голодает.

"Это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно", — отметил он.

Певец добавил, что преимущественно ест детское питание.