«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение

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Алибасов записал первое видеообращение после отравления 

РИА Новости + ещё 8 56 минут назад
Музыкант и продюсер Бари Алибасов записал первое видеообращение к поклонникам после выписки из больницы. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что отца выписали из больницы.
В видеообращении Алибасов назвал дурацкими слухами сообщения о том, что он якобы голодает.
"Это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно", — отметил он.
Певец добавил, что преимущественно ест детское питание.
"Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе", — резюмировал Алибасов.
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Шоу-бизнес , Видео , Бари Алибасов , ТК "Звезда" , РИА Новости
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