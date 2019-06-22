Волочкова стала жить в дешевых гостиницах

Балерина Анастасия Волочкова, принявшая участие в открытии курортного сезона в Анапе, где ее поклонники увидели ее знаменитый шпагат, но уже на 30-метровой высоте, на гастролях жила крайне скромно, сообщает Тeleprogramma

Номера в гостинице, где она остановилась, стоят от четырех тысяч рублей. В ходе гастролей она отказалась от помощи визажистов и делала макияж самостоятельно, причем обходилась без гримерки. Балерина предпочла не тратиться и на билет в бизнес-классе, возвращаясь обратно.

Шоу «Балерина и клоун» Волочкова и ее партнер Николай Челноков поставили за две недели. В Анапе программа пользовалась успехом, билеты стоили около двух тысяч рублей.

Челноков надеется, что шоу будет пользоваться успехом и в других городах, что даст возможность подзаработать ему и Волочковой.

Однако, по его словам, для организации такого тура также потребуются средства.