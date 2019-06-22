Варнава-педагог выразила «негодование» из-за песни Егора Крида

Что бы ни выкладывала на своей странице в социальной сети Instagram одна из самых ярких звезд юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава , все комментарии подписчиков сводятся к нескольким темам. Во-первых, когда-когда же артистка уже возьмется за ум и родит ребенка, во-вторых, когда звезда прекратит худеть, поскольку уже и так выглядит, как анорексичка, ну, а третьи — просто восхищаются артистизмом и чувством юмора Екатерины.

«Не могу сдержать себя, когда слышу с… и гучи в одном предложении. Негодую в танце! Я ж все-таки педагог…», — шутит актриса.

Кстати, сменное видео стремительно набирает популярность в Сети. Его уже посмотрели и поставили свои «лайки» больше полумиллиона человек.