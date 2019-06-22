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Варнава-педагог выразила «негодование» из-за песни Егора Крида 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: FLICKR.COM
Что бы ни выкладывала на своей странице в социальной сети Instagram одна из самых ярких звезд юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, все комментарии подписчиков сводятся к нескольким темам. Во-первых, когда-когда же артистка уже возьмется за ум и родит ребенка, во-вторых, когда звезда прекратит худеть, поскольку уже и так выглядит, как анорексичка, ну, а третьи — просто восхищаются артистизмом и чувством юмора Екатерины.
«Не могу сдержать себя, когда слышу с… и гучи в одном предложении. Негодую в танце! Я ж все-таки педагог…», — шутит актриса.
Кстати, сменное видео стремительно набирает популярность в Сети. Его уже посмотрели и поставили свои «лайки» больше полумиллиона человек.
«Это великолепно! Невероятно! Энергетически затратно, но того стоило. Разрушительница танцевальных оков, хранительница закулисных областей, танцевальнорожденная», — восхищается одна из фанаток звезды.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Крид , Екатерина Варнава
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