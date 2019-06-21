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Рэпер Саша Скул борется с раком 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Соцсети
Саша Скул попал в больницу в конце мая. У рэпера резко ухудшилось самочувствие, он начал терять вес. Вердикт врачей оказался неутешительным. Саша Скул страдает раком лимфатической системы. Рэпер проходит курс агрессивной химиотерапии. Он обрил волосы, так как они начали выпадать.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Из за необходимости беречься в марлевой маске выгляжу, как на акции в политические 20 лет. Такой же худой при этом). Остается 3 домашних дня и в новый бой. Не хочется сегодня совсем не про себя не про болезнь. Потому кайфаните лучше опять таки от песен. Ну и обязательно приходите в Москве, я буду отходить от химиотерапии в это время и мысленно веселиться с вами и среди вас: vk.com/sqllive

Публикация от  САША СКУЛ (@tiagotuprimi)

Музыкант публикует подробности своего состояния в социальных сетях. Его радует поддержка поклонников, а также жены и дочери. Саша Скул сравнивает себя с главным героем сериала «Во все тяжкие», который тоже страдал от рака.
«Только сегодня понял, что болезнь эта в любом случае хроническая, и есть риск рецидива всегда. Как Уолтер Уайт — ремиссия-рецидив. В общем битва будет тяжелой и беспрерывной в течение полугода точно, лимфома агрессивная, химиотерапия соответственно тоже», — написал Саша Скул в Instagram.
Также рэпера поддерживают звезды. Дочь Валерии Анна Шульгина организовала благотворительный концерт. Собранные деньги пойдут на помощь музыканту.
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Шоу-бизнес , Анна Шульгина
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