Рэпер Саша Скул борется с раком

Музыкант публикует подробности своего состояния в социальных сетях. Его радует поддержка поклонников, а также жены и дочери. Саша Скул сравнивает себя с главным героем сериала «Во все тяжкие», который тоже страдал от рака.

«Только сегодня понял, что болезнь эта в любом случае хроническая, и есть риск рецидива всегда. Как Уолтер Уайт — ремиссия-рецидив. В общем битва будет тяжелой и беспрерывной в течение полугода точно, лимфома агрессивная, химиотерапия соответственно тоже», — написал Саша Скул в Instagram.