Веру Брежневу впервые раскритиковали за ролик в бикини

Вера Брежнева еще недавно рассказывала, как сильно устает. Порой в неделю она совершает семь перелетов, чтобы успеть сняться в фотосессии, дать концерт и поучаствовать еще в ряде проектов. Так очередные съемки на этой неделе у звезды прошли в Стокгольме . Девушка с утра и до позднего вечера провела на ногах. Даже дом на колесах, предоставленный организаторами, не особо понадобился артистке.

Однако Вера решила, что ей все же нужна передышка. В четверг она поделилась снимкам на фоне особняка с бассейном. Певица была облачена в розовый легкий комбинезон, а на руках она держала своего питомца Дейзи. «С любимой собакой в любимом комбинезоне в любимом месте с любимой семьей! Счастье есть», — написала Брежнева. Как оказалось, она приехала в Италию, где недавно отметила 67-летие ее мама.

Девушка просто не могла обойтись без пикантных кадров, поэтому на следующий день опубликовала видео, на котором запечатлена в бассейне. С помощью замедленной съемки удалось поймать кадр, как Вера выныривает из воды в черном бикини. Ряд поклонников традиционно отметили, что у артистки безупречная фигура. Другие же стали критиковать звезду и сравнивать со Светланой Лободой . Это редкий случай, ведь обычно в адрес певицы раздаются комплименты — ее фигура для многих пример для подражания.

«Вы же замужем, зачем такое откровение?»,

«Косишь под Седокову? Ну что, круто»,

«Пузико на плиту положила»,

«Где пузико люди увидели? Не пойму, уже не знают к чему придраться»,

«Добрее, естественнее Лобода?! Люди, остановите Землю я сойду»,

«Не прокачала животик»,

— стали комментировать пост подписчики.

Сама Вера не стала обращать внимание на слова хейтеров.