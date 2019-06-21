Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Веру Брежневу впервые раскритиковали за ролик в бикини 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: @ververa
Вера Брежнева еще недавно рассказывала, как сильно устает. Порой в неделю она совершает семь перелетов, чтобы успеть сняться в фотосессии, дать концерт и поучаствовать еще в ряде проектов. Так очередные съемки на этой неделе у звезды прошли в Стокгольме. Девушка с утра и до позднего вечера провела на ногах. Даже дом на колесах, предоставленный организаторами, не особо понадобился артистке.
Однако Вера решила, что ей все же нужна передышка. В четверг она поделилась снимкам на фоне особняка с бассейном. Певица была облачена в розовый легкий комбинезон, а на руках она держала своего питомца Дейзи. «С любимой собакой в любимом комбинезоне в любимом месте с любимой семьей! Счастье есть», — написала Брежнева. Как оказалось, она приехала в Италию, где недавно отметила 67-летие ее мама.
Девушка просто не могла обойтись без пикантных кадров, поэтому на следующий день опубликовала видео, на котором запечатлена в бассейне. С помощью замедленной съемки удалось поймать кадр, как Вера выныривает из воды в черном бикини. Ряд поклонников традиционно отметили, что у артистки безупречная фигура. Другие же стали критиковать звезду и сравнивать со Светланой Лободой. Это редкий случай, ведь обычно в адрес певицы раздаются комплименты — ее фигура для многих пример для подражания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

💙

Публикация от  Vera Brezhneva (@ververa)

«Вы же замужем, зачем такое откровение?»,
«Косишь под Седокову? Ну что, круто»,
«Пузико на плиту положила»,
«Где пузико люди увидели? Не пойму, уже не знают к чему придраться»,
«Добрее, естественнее Лобода?! Люди, остановите Землю я сойду»,
«Не прокачала животик»,
— стали комментировать пост подписчики.
Сама Вера не стала обращать внимание на слова хейтеров.
Teleprogramma.pro: последние новости
Рэпер Саша Скул борется с раком Харламов почтил память Цоя и похвалил Гагарину за исполнение «Кукушки» Бузова провоцирует слухи о романе с Кридом
Комментарии2
Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Вера Брежнева , Стокгольм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый разрыв с Россией погубит Грузию505
Кремль объяснил запрет на полеты в Грузию1
Путин поручил вывезти россиян из Грузии293
Роскомнадзор выругался матом в twitter1
Купившим билеты в Грузию могут не вернуть деньги8
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
00:36
Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:51
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение