Харламов почтил память Цоя и похвалил Гагарину за исполнение «Кукушки»

«Я не знала, как подступиться к его «Кукушке». Спела ее так, как чувствовала, как понимала и как смогла. Я счастлива, что мы помним, бережем и наизусть знаем его песни», — написала Полина Гагарина.

В комментариях Гарик Харламов оценил пост певицы. Резидент Comedy Club признался, что является фанатом артиста. По словам комика, именно песни группы «Кино» вдохновили его научиться играть на гитаре. Родители уговаривали Харламова попробовать пианино, но юморист отказался.

Также Гарик Харламов оценил версию «Кукушки» в исполнении Полины Гагариной. «Ты круто спела», — похвалил юморист. Он также отдал дань уважения Виктору Цою у себя в Instagram. Резидента Comedy Club смущает, почему солисту «Кино» до сих пор не поставили памятник.

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