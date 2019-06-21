Лоза дал совет Макаревичу

Ранее Макаревич рассказал, что трое его американских внуков от внебрачной дочери Даны любят песни группы «Машина времени», но не понимают их смысла из-за незнания русского языка.

Лоза в комментарии РИА ФАН заявил, что не видит в этом факте ничего зазорного. Он предположил, что родители решили вырастить детей в американской среде, и назвал это решение «делом конкретной семьи».

«У них там [в США] свой устав. Если детей не научили русскому языку, такое, значит, было условие. Значит, они, родители, оба договорились, и это их право», — сказал музыкант.

Лоза посоветовал лидеру «Машины времени» самому выучить английский язык, чтобы общаться с внуками.

Внебрачная дочь Макаревича Дана живет в Филадельфии. В браке с американским бизнесменом у нее родились трое детей.