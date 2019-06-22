Шнуров спровоцировал конфликт с соседями

Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал конфликт с соседями, оборудовав гараж в арке старинного дома у Летнего сада в Петербурге . Квартира Шнурова расположена на первом этаже здания, гараж был обустроен рядом, сообщает «Стархит»

Старинные деревянные ворота оснастили автоматической системой, с внутренней стороны гараж укрепили металлическими ставнями и оборудовали системой видеонаблюдения.

Однако соседей происходящее возмутило, они стали жаловаться в различные инстанции, подчеркивая, что гараж был оборудован на территории памятника культурного наследия.

После этого петербургский комитет по охране памятников предписал музыканту вернуть арке прежний вид. После этого гараж был демонтирован.