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Шнуров спровоцировал конфликт с соседями 

Рамблер + ещё 5 32 минуты назад
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал конфликт с соседями, оборудовав гараж в арке старинного дома у Летнего сада в Петербурге. Квартира Шнурова расположена на первом этаже здания, гараж был обустроен рядом, сообщает «Стархит».
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Старинные деревянные ворота оснастили автоматической системой, с внутренней стороны гараж укрепили металлическими ставнями и оборудовали системой видеонаблюдения.
Однако соседей происходящее возмутило, они стали жаловаться в различные инстанции, подчеркивая, что гараж был оборудован на территории памятника культурного наследия.
После этого петербургский комитет по охране памятников предписал музыканту вернуть арке прежний вид. После этого гараж был демонтирован.
Шоу-бизнес , Видео , Дэвид Боуи , Сергей Шнуров , StarHit , Санкт-Петербург
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