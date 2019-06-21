Алсу не сдержала обещание после скандала на «Голосе»

Алсу не сдержала обещание после скандала с дочерью на шоу «Голос. Дети»

Поклонники Алсу напомнили певице об обещании прокомментировать скандал с победой ее дочери Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Сделать заявление певица обещала еще около трех недель назад.

«Алсу, а где ваши обещанные комментарии о конкурсе «Голос дети»?» — написал в комментариях к последней публикации артистки в Instagram vst.15. Несмотря на обещания, делать какие-либо заявления относительно шоу артистка не спешит.

Высказаться по поводу скандала с победой дочери в «Голосе» Алсу обещала в День защиты детей, 1 июня. Однако на следующий день в соцсети Алсу выложила фотографии с выступления в Казани и сообщила, что свой выигрыш Микелла отдала на благотворительность. «Рада, что мои дети небезразличны к боли других», — написала тогда певица.

Позже к одному из гневных комментариев, которые с самого дня финала «Голоса. Дети» регулярно появляются на странице Алсу, певица написала, что ей надоели критики. «Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены», — ответила она одному из хейтеров.

Будет ли делать Алсу какое-либо заявление, неизвестно. Дозвониться до представителей артистки корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Скандал произошел в апреле, когда Микелла Абрамова стала победительницей последнего сезона шоу «Голос. Дети». В соцсетях россияне стали предполагать, что голоса в пользу юной артистки были накручены. Позже специалисты выявили регионы аномального голосования, а «Первый канал» аннулировал результаты. В спецвыпуске программе победителями «Голоса» стали все девять финалистов шоу — в том числе Микелла Абрамова.