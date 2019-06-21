Диагноз по фото? Хлебникова открестилась от алкоголизма

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме, предъявленные ей певцом Александром Медведевым, известным под псевдонимом Шура.

Ранее в эфире ютьюб-программы блогера Анастасии Ивлеевой артист заявил, что общий знакомый отправил ему недавнюю фотографию Хлебниковой.

Нездоровый внешний вид сильно похудевшей звезды 90-х поверг Шуру в шок, и он сделал вывод, что певица страдает от алкоголизма.

«Поставив диагноз» по одному снимку, певец высказал свои переживания по поводу здоровья коллеги и заявил, что хочет показать ее наркологу.

«Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг.

Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны», — сказала артистка.

Она отметила, что певцу следовало ей позвонить, прежде чем делать такие громкие заявления.

«Могу сказать только, что если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил. А он предпочел помочь тем, что пришел в студию шоу.

У меня три телефона — городской, для интернета, и тот, который знают журналисты. Они включены 24 часа в сутки. Взял бы и позвонил. Мало ли, кто и что ему прислал», — заявила певица.

Хлебникова призналась, что похудела до 41 килограмма из-за сильного стресса после смерти своего первого мужа, музыканта Антона Логинова , которого не стало в октябре 2018 года.

Стоит отметить, что супруги развелись, после чего певица сыграла свадьбу с бизнесменом Михаилом Майданичем. Расставшись со вторым мужем она вернулась к пережившему инсульт Логинову, чтобы заботиться о нем после болезни.

Экс-супруга перевезла больного музыканта в свою квартиру, где он совершил самоубийство. Хлебникова обнаружила мужчину мертвым в своей квартире, что стало для нее сильным ударом.

В результате 53-летняя звезда была госпитализирована с расстройством психики и не смогла проводить в последний путь бывшего супруга.

По данным СМИ, Логинов оставил предсмертную записку, в которой назвал Хлебникову смыслом его жизни. Также он написал подробную инструкцию о том, как следует распорядиться его имуществом, в которое вошли банковские счета и электронные носители с фонограммами.

Отметим, что Хлебникову и Логинова даже после развода связывали теплые отношения. Экс-супруг входил в состав музыкального коллектива артистки, а в последние годы являлся ее концертным директором.

«Антон — главный член экипажа. Мало кто знает, что подавляющее число мои песен проговорено, проплакано, затем проспорено, а потом спродюсировано и записано Антоном, также представляющим в команде бас-гитару. Человек с открытым и обоснованным взглядом на музыку и творчество, мастер на все руки, он никогда не вдается в виртуозные пассажи и гаммы, играя на концертах или в студии. Главный критерий — чтобы «качало», — написано на сайте артистки.

В середине апреля Хлебникова впервые за полгода вышла в свет, приняв участие в шоу пародиста Александра Пескова . Артистка исполнила для приятеля песню на сцене, а в антракте им удалось уединиться в гримерке, чтобы поговорить по душам и сфотографироваться. Фото певица опубликовала на своей страничке в инстаграме.

Сам Шура не стал комментировать шокирующее признание артистки, и журналистам удалось поговорить лишь с его пиар-агентом Павлом Депершмидтом.

«Завтра у Шуры большой сольник, подготовка к которому занимает много времени, а потом мы улетаем, поэтому поговорить с ним невозможно. Могу сказать, что Шура не связывался с Хлебниковой после эфира. Когда-то они дружили, но уже очень давно не виделись», — сказал Депершмидт.

Выдвинутое Шурое обвинение в алкоголизме Хлебниковой пиар-агент певца объяснил его заботой и беспокойством о здоровье давней знакомой.