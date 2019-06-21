«Не проймёшь ты нас»: Волочкову пристыдили за жалобы на жизнь

Пользователи соцсетей раскритиковали Анастасию Волочкову , которая на своей странице в Instagram пожаловалась на непростую участь балерины. Подписчики танцовщицы привели примеры не менее сложных профессий и призвали артистку «успокоиться».

Запись в аккаунте Волочковой появилась 21 июня. Танцовщица прикрепила к посту одну из ранних фотографий, на которой она исполняет партию в балете. Артистка отметила, что в 5 лет, когда она захотела стать балериной, ей «жизнь казалась сказкой». При этом артистка предостерегла подписчиков от осуждения.

«Совершенны ли вы сами? Нет ли у вас грехов или жизненных ошибок…? У меня точно есть!» — написала Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Балерина подчеркнула, что она прошла «свой путь к успеху», за который ей пришлось заплатить. Чем именно, артистка не пояснила, посоветовав пользователям приобрести её биографическую книгу. В заключении поста танцовщица заявила, что живёт ради своих поклонников.

«Моя жизнь-для вас! Вы ею живете! Моей жизнью, больше, чем своей.. Потому что моя интереснее! А теперь вопрос! Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Ответьте, пожалуйста. Ради вас не закрою комменты!» — подчеркнула Волочкова.

Пользователи Сети бурно отреагировали на провокационный пост звезды. Самый популярный комментарий, собравший более двух тысяч лайков оставила женщина рассказавшая, как 9 лет работала санитаркой, чтобы стать доктором.

«Мы не кричим на каждом углу о сотнях спасенных жизнях, не кричим о том, что когда не удаётся спасти пациента, мы даже парой плачем от безысходности.. Успокойся, не проймёшь ты нас Настя ничем!» — отметила @superstar__25.

«Ну что все прям должны быть балеринами или каждый день надевать пуанты и думать -как же тяжёл труд Волочковой! Вроде уже взрослая женщина а в голове каша!» — поддержала @oks_1972.

«А на…а (зачем — прим.ред.), к примеру, врачу, или экономисту, или педагогу пуанты мерить?» — недоумевает @ira.titarenko13.

Спустя двенадцать часов после публикации скандальный пост прокомментировали почти 2 тысячи пользователей.