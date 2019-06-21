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Катя Лель: инопланетяне готовы выйти на контакт с человечеством 

News.ru 2 часа назад
Фото: @katyalelofficial
Известная российская певица Катя Лель опубликовала в социальных сетях видео, на котором, по словам знаменитости, запечатлены корабли пришельцев в небе над Кисловодском. Исполнительница уверена, что совсем скоро представители внеземных цивилизаций выйдут на контакт с человечеством.
При этом Лель заявила, что далеко не все люди будут готовы осуществить этот контакт.
Это может понять только тот человек, который испытает это. И я это понимаю. Потому что я бы тоже этого не поняла. И я безумно всегда этого боялась. И я бы тоже сказала — сумасшедшая, — рассказал певица.
Поклонники исполнительницы усомнились в том, что на опубликованных ею кадрах — инопланетяне. Некоторые даже стали переживать за её душевное здоровье, передаёт Пятый канал.
Как ранее писал News.ru, Лель рассказала, что встречи с пришельцами стали для неё привычными. Первый контакт, по её словам, произошёл 28 лет назад. Тогда инопланетяне лишили её зубов и влили лекарство, которое поставляют певице до сих пор.
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Шоу-бизнес , Катя Лель , Кисловодск
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