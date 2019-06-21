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«Мог бы жить»: Малышева о причинах смерти Доренко 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: кадр Youtube
Ведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» отметила, что аневризма грудной аорты, из-за которой погиб журналист Сергей Доренко, лечится при помощи операции.
В выпуске программы «Жить здорово!», который был назван «На разрыв аорты» и размещен на сайте «Первого канала», Елена Малышева напомнила о «внезапной смерти» Сергея Доренко 9 мая.
«Его мотоцикл вылетел на встречную полосу и врезался в бордюр. Сергей скончался не приходя в сознание. Но причиной стала не авария, судебно-медицинская экспертиза показала, что у Сергея произошел разрыв грудной аорты», — рассказала ведущая.
Она подчеркнула, что диагноз — аневризма грудной аорты был поставлен Сергею в 2016 году, он знал об этом, принимал лекарства, но операцию не сделал.
«Бесконечно жаль, что рядом с Сергеем Доренко не оказалось тех, кто мог как-то повлиять на него, сказать, чтобы лечение, которое необходимо, было проведено и сделано», — высказала свое мнение Малышева.
По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, Сергей Доренко родился в 1959 году. В 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «Первом канале» «Останкино», в программе «Вести», на CNN. С 1999 по 2000 год он вел программу «Время» на ОРТ, а потом занялся авторской программой. С 2008 по 2013 год он был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей», с 2014-го — радиостанции «Говорит Москва».
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Сергей Доренко , Первый канал , CNN , Радиостанция "Говорит Москва"
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