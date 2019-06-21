«Адское г***»: Бузова и Собчак спели дуэтом

Пост в инстаграме анонсирует большой ролик, размещённый в YouTube, в котором Бузова показывает закулисье вручения премии МузТВ-2019.

«Знаю, что вы очень скучаете по моим влогам. В нем я расскажу и покажу всю правду о церемонии», — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На вступительном кадре певица предстаёт в обнимку с телеведущей Ксенией Собчак.

«Твои слова — водица, так не годится», — пропели дуэтом звёзды.

Запись дуэта занимает в ролике всего несколько секунд. Однако в середине видео Собчак оценила хит Бузовой.

«Адское г***», — заявила телеведущая.

Влог Бузовой о закулисье МузТВ-2019 спустя почти сутки после публикации набрал более 150 тысяч просмотров, при этом более 6,5 тысяч поклонников певицы поставили ролику лайк, почти 500 пользователей влог не понравился.