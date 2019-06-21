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«Адское г***»: Бузова и Собчак спели дуэтом 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из шоу "Осторожно, Собчак!"/ Youtube
Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram отрывок видео, на котором певица спела дуэтом с телеведущей Ксенией Собчак. Выбор звёзд пал на хит бывшей звезды «Дома-2».
Пост в инстаграме анонсирует большой ролик, размещённый в YouTube, в котором Бузова показывает закулисье вручения премии МузТВ-2019.
«Знаю, что вы очень скучаете по моим влогам. В нем я расскажу и покажу всю правду о церемонии», — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
На вступительном кадре певица предстаёт в обнимку с телеведущей Ксенией Собчак.
«Твои слова — водица, так не годится», — пропели дуэтом звёзды.
Запись дуэта занимает в ролике всего несколько секунд. Однако в середине видео Собчак оценила хит Бузовой.
«Адское г***», — заявила телеведущая.
Влог Бузовой о закулисье МузТВ-2019 спустя почти сутки после публикации набрал более 150 тысяч просмотров, при этом более 6,5 тысяч поклонников певицы поставили ролику лайк, почти 500 пользователей влог не понравился.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Ольга Бузова
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