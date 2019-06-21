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Фанаты поразились сходству 6‐летнего сына Фриске с мамой 

360tv.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Новая фотография шестилетнего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева появилась в фан-аккаунте мальчика соцсети Instagram. Поклонники были шокированы тем, насколько ребенок похож на свою мать.
«Копия мамочки» и «Вылитая Жанна» — пришли к общему выводу многие подписчики.
«Он действительно копия мамы, даже мимика лица Жанны, и взгляд, и прикус губ. Кто видел разные фото Жанны, тот сразу все это увидит. Очень красивый мальчишка!» — написала пользовательница katwtai.
«Повзрослел! Копия Жанна», — отметила 2.nastiona.
Однако не все были с этим согласны.
«Похож и на Жанну, но больше и на Диму. Красавчик», — заявила btolokonnikova.
«Вылитый Шепелев! Один в один!» — поделилась мнением пользовательница lutseneo.
Жанна Фриске родила сына Платона в апреле 2013 года. Она уже знала о своем заболевании, но отказывалась проходить лечение из-за угрозы плоду. В июне 2015 года певица умерла. Гражданский супруг исполнительницы и отец ребенка Дмитрий Шепелев за сутки до смерти Жанны увез малыша и с тех пор не дает бабушке и дедушке с ним встречаться. Конфликт между родителями Жанны и Шепелевым продолжается.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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