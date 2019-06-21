Дело врачей или нефтяная мафия? Кто готовит убийство Алибасова

У Бари Алибасова были взяты анализы на психотропные вещества. По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, результаты из лаборатории скоро будут обнародованы.

Не исключено, что не последней причиной проверки Алибасова на психотропные вещества стало его заявление, сделанное утром в четверг, 20 июня, о том, что его отравила Организация стран — экспортеров нефти OPEC.

Все началось с того, что «отец» группы «На-На», стал занавешивать зеркала в квартире черными тряпками и требовал дать ему гвозди. По заверению Алибасова, таким образом он пытается воссоздать условия пустыни, в которой находился до недавнего времени.

«Так я же 16 дней в логовище ОПЕКа сидел… Вот, получил все ранения: не хожу, не стою», — прокомментировал Алибасов происходящее.

Он также признался, что его даже может убить базирующаяся в Вене OPEC, президентом которой является министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада, передает сайт mk.ru.

«Сейчас только начало болезни. Они меня три дня исследовали: что делать, как делать…

Я боюсь тебе говорить, потому что очень много госсекретной информации. А если она вылетит, то меня грохнут», — признался медиа-деятель.

Он добавил, что раскрыл планы международных нефтяных организаций, еще будучи в Швейцарии, передает ФАН.

«В Монтрё. Там в эту гавань все съезжаются на яхтах. Там музыкальный фестиваль, и я должен был открыть этот фестиваль, но это прикрытие для незаконной продажи нефти», — подчеркнул Алибасов.

Чуть ранее продюсер заявил, что выгнал сына из дома и лишил его наследства. Причиной стало то, что Алибасов-младший начал делить наследство еще живого отца.

По словам продюсера, сын должен зарабатывать на жизнь сам. Он также припомнил, что никогда не просил денег у родителей и помнит те времена, когда пересчитывал мелочь в магазине, передает НСН.

Кроме того, в четверг, 20 июня, якобы врач Алибасова Марият Мухина вызвала полицию и сказал о том, что продюсера в его квартире удерживают силой,

«Там сложилась полукриминальная ситуация — вокруг Бари собрались непонятные люди: его помощник Сергей Моцарь, какой-то Рудик, какие-то горластые женщины. Они напичкали его снотворным, а когда Бари Каримович проснулся, убедили, что пить таблетки не надо», — рассказала Мухина.

Она пояснила, что все это делается, чтобы отнять у продюсера недвижимость.

Алибасов же приехавшему наряду, сказал, что его никто не удерживает и попросил «не тревожить жителей подъезда». Он также указал, что Мухина не является ему никем и вообще — «шарлатанка», передает телеканал «360».

«Очень странная ситуация. Женщина, которая называет себя личным врачом Бари Каримовича, вводит всех в заблуждение. Зачем она устроила весь этот шум с МЧС и полицией, нам непонятно. Бари Алибасов сейчас действительно отправился на эфир, чувствует он себя нормально», — пояснил он.

Напомним, что в начале июня в прессе появилась информация о срочной госпитализации 72-летнего Алибасова. Впоследствии сын продюсера регулярно оповещал представителей СМИ о положении дел.

«Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице», — указал он.

Отметим, что поначалу из клиники, в которой находился артист приходили в основном хорошие новости о состоянии Бари (как минимум — речи о возможном летальном исходе тогда не шло), однако через некоторое время Вадим Горжанкин напугал общественность, заявив, что продюсера ввели в медикаментозную кому.

К счастью, он недолго пробыл в этом состоянии, через несколько дней Алибасов пришел в себя, а затем и вовсе покинул госпиталь — в настоящий момент его реабилитация продолжается вне больничных стен.

Вскоре Алибасов воспроизвел перед камерой инцидент, приведший к госпитализации.

«Я подмел пол. Что-то пить охота. Какой быстрее налить? Этот, конечно, — указал Алибасов на оранжевую бутылку с чистящим средством, — Открыл, и «хлобысь».

По его словам, бутылки с йогуртом и данным чистящим средством не особо отличаются внешне: обе красивые, яркие и удобные для удержания в руке.