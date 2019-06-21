Шахрин раскрыл секрет названия «Чайф»

Бессменный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин раскрыл секрет названия группы. В нем спряталось слово «кайф» и «чай».

«Наша группа начиналась в 1983 году, а название придумал Вадик Кукушкин на репетициях тогда еще безымянного ансамбля. Мы заваривали чай в кофеварке, и вот эту черную жижу Вадик называл «чайф», совмещая «чай» и «кайф». Между собой мы говорили, что собираемся не на репетицию, а на чайф», — рассказал Шахрин. Интервью с ним опубликовала газета «Известия».

По словам артиста, когда пришло время как-то называться, слово «чайф» и было выбрано как название группы. Решение пришло перед самым первым в истории команды концертом.