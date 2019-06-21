Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

Для выступления перед выпускниками российских школ Ольга Бузова выбрала смелый наряд: серебряное боди и массивный чокер. Она станцевала на сцене Кремля в окружении балета Todes.

"Какие вы все красивые и счастливые. Впереди вас ждет увлекательная жизнь", — написала Ольга Бузова в инстаграме, заверив, что искренне верит в выпускников и в то, что у них все получится.

Не все ее подписчики оценили выступление Бузовой. "Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", — сокрушаются они.