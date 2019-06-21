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Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: @buzova86
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова приняла участие в праздничном балу "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.
Для выступления перед выпускниками российских школ Ольга Бузова выбрала смелый наряд: серебряное боди и массивный чокер. Она станцевала на сцене Кремля в окружении балета Todes.
"Какие вы все красивые и счастливые. Впереди вас ждет увлекательная жизнь", — написала Ольга Бузова в инстаграме, заверив, что искренне верит в выпускников и в то, что у них все получится.
Не все ее подписчики оценили выступление Бузовой. "Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", — сокрушаются они.
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