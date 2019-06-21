Пригожин стал мушкетером

Продюсер Иосиф Пригожин стал мушкетером. Об этом он сообщил подписчикам в Instagram, отметив, что в детстве зачитывался Александром Дюма и даже не мог предположить, что когда-нибудь встанет в один ряд с героями его романов.

«Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони, родины этого благородного напитка», — написал Пригожин.

По словам Пригожина, на церемонии посвящения присутствовал посол Франции в России Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д'Артаньяна, и другие «выдающиеся деятели политики, искусства, бизнесмены».