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Пригожин стал мушкетером 

Рамблер + ещё 4 43 минуты назад
Фото: Instagram
Продюсер Иосиф Пригожин стал мушкетером. Об этом он сообщил подписчикам в Instagram, отметив, что в детстве зачитывался Александром Дюма и даже не мог предположить, что когда-нибудь встанет в один ряд с героями его романов.
«Больно и трагично»: Пригожин о конфликте с сыном
«Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони, родины этого благородного напитка», — написал Пригожин.
Продюсер поведал, что «титул мушкетера не без гордости носят» первые лица политики, бизнеса, спорта и мира искусства, среди которых князь Монако, король Швеции, актер Леонардо ДиКаприо, а также «наши уважаемые соотечественники»: Константин Эрнст, Михаил Боярский, Михаил Куснирович, Максим Дунаевский и Андрей Делос.
По словам Пригожина, на церемонии посвящения присутствовал посол Франции в России Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д'Артаньяна, и другие «выдающиеся деятели политики, искусства, бизнесмены».
Комментарии19
Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Константин Эрнст , Максим Дунаевский , Леонардо ДиКаприо , Михаил Куснирович , Иосиф Пригожин , Александр Дюма
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