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«Один за всех!» И все за Иосифа Пригожина! Продюсера посвятили в мушкетеры 

РИА Новости + ещё 4 20 июня 2019
Фото: РИА Новости
Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал подписчикам в Инстаграме о том, что его посвятили в мушкетеры.
"Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики, бизнеса, спорта и мира искусства", — написал Иосиф Пригожин.
Продюсер также рассказал, что этот титул "не без гордости" носит король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо и многие другие знаменитые личности. Среди соотечественников Иосиф Пригожин назвал "мушкетерами" Михаила Боярского, Максима Дунаевского, Михаила Куснировича и Василия Титова.
"Как же мне приятно пополнить их ряды! Вчера на церемонии присутствовали многие выдающиеся деятели политики, искусства, бизнесмены. Среди них посол Франции в России Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д'Артаньяна", — поделился продюсер.
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Максим Дунаевский , Василий Титов , Леонардо ДиКаприо , Михаил Куснирович , Иосиф Пригожин
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