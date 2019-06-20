Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал подписчикам в Инстаграме о том, что его посвятили в мушкетеры.
"Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики, бизнеса, спорта и мира искусства", — написал Иосиф Пригожин.
Продюсер также рассказал, что этот титул "не без гордости" носит король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо и многие другие знаменитые личности. Среди соотечественников Иосиф Пригожин назвал "мушкетерами" Михаила Боярского, Максима Дунаевского, Михаила Куснировича и Василия Титова.
"Как же мне приятно пополнить их ряды! Вчера на церемонии присутствовали многие выдающиеся деятели политики, искусства, бизнесмены. Среди них посол Франции в России Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д'Артаньяна", — поделился продюсер.