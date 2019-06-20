Опубликована неизданная песня Фредди Меркьюри

Компания Universal Music разместила на странице в YouTube не опубликованную ранее версию песни "Time Waits For No On " лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что композиция была записана за пять лет до смерти американского исполнителя в 1986 году.

Ранее трек никогда не появлялся в альбомах группы Queen и на каких-либо аудионосителях.

В описании к видео говорится, что песня была создана после двухлетней работы близкого друга Меркьюри музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка.

Были использованы архивные записи с фортепианных репетиций, чтобы создать новую версию неизданной композиции. Также для ролика было отреставрировано старое видео с участием лидера группы Queen.