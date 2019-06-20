Дженнифер Энистон призналась в вечной любви к Брэду Питту

Дженнифер Энистон и Брэд Питт оформили развод в 2005 году после семи лет брака. Актриса призналась, что в ее сердце всегда найдется место для ее экс-супруга несмотря на их расставание.

Звезда сериала «Друзья» заявила, что «будет любить его всю оставшуюся жизнь». Актриса откровенно рассказала о браке с Брэдом.

«В каждых отношениях есть свои взлеты и падения. Бывает трудно, бывает легко, бывает забавно», — заметила она.

«Действительно же сложно придерживаться некоторого идеала, который кажется совершенным. Это смешно», — высказалась Джен.

«Фантастическим в браке является то, что все эти падения и взлеты ты переживаешь с одним и тем же человеком, а потом смотришь на него и говоришь, что ты еще с ним и все еще любишь его», — продолжила актриса.

В какой-то момент она и Питт утратили некую связь и начали смотреть на жизнь по-разному. Они не смогли зажечь ту страсть, которая их свела вместе.

Тем не менее, несмотря на то, что Брэд оказался в объятиях Анджелины Джоли , что привело к неизбежному разводу, Дженнифер утверждает, что он навсегда остался в ее сердце.

«Мне очень повезло, что у меня был этот опыт. Я бы не знала то, что знаю сейчас, если бы не была замужем за Брэдом», — говорит она.

«Я люблю Брэда, я действительно его люблю. Я буду любить его всю оставшуюся жизнь. Он фантастический мужчина», — продолжила Джен.

«Я ни о чем не жалею и не собираюсь заниматься из-за этого самоуничижением. Мы провели вместе семь насыщенных лет. Мы учились друг у друга и помогали друг другу. Я действительно это ценю. Это были красивые и сложные отношения», — цитирует звезду Mirror.