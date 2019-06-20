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Алиментов Собчак от Виторгана не дождется 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности развода телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, передает сайт kp.ru.
Суд развел Виторгана и Собчак. В браке были приобретены квартира в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье, которые подлежат разделу.
На алименты Собчак подавать не стала. Предполагается, что экс-супруги договорились между собой о том, какую сумму Виторган будет ежемесячно переводить на содержание ребенка.
После развода Платон останется жить с мамой в общей, купленной в браке квартире, где у него есть своя детская комната.
Ранее брошенная любовником Собчак Мороз напугала снимком с незнакомцем.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , Москва
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