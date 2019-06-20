Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

Суд развел Виторгана и Собчак. В браке были приобретены квартира в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье, которые подлежат разделу.

На алименты Собчак подавать не стала. Предполагается, что экс-супруги договорились между собой о том, какую сумму Виторган будет ежемесячно переводить на содержание ребенка.

После развода Платон останется жить с мамой в общей, купленной в браке квартире, где у него есть своя детская комната.

Ранее брошенная любовником Собчак Мороз напугала снимком с незнакомцем.