Стали известны подробности развода телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, передает сайт kp.ru.
Суд развел Виторгана и Собчак. В браке были приобретены квартира в центре Москвы и загородный дом в Подмосковье, которые подлежат разделу.
На алименты Собчак подавать не стала. Предполагается, что экс-супруги договорились между собой о том, какую сумму Виторган будет ежемесячно переводить на содержание ребенка.
После развода Платон останется жить с мамой в общей, купленной в браке квартире, где у него есть своя детская комната.
Ранее брошенная любовником Собчак Мороз напугала снимком с незнакомцем.