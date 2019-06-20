Подруга Алибасова заявила, что его удерживают в квартире силой

Приятельница Бари Алибасова диетолог Марият Мухина вызывала полицию в дом продюсера. Она заявила, что его удерживают в квартире силой. Однако основатель «На-На» придерживается противоположного мнения. Об этом «360» сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка. Горжанкин уточнил, что Мухина даже участвовала с кем-то в потасовке. Однако подробности происшествия не уточнил.

Повышенное внимание к Бари Алибасову было вызвано тем, что 4 июня он попал в НИИ имени Склифосовского. Основатель «На-На» случайно выпил средство для очистки труб. В итоге врачи диагностировали у него ожог горла, пищевода и желудка. Почти две недели он провел в реанимации. Продюсера даже вводили в медикаментозный сон. После повторного обследования 17 июня его выписали из больницы.

Ранее его сын Бари Алибасов-младший сообщил, что дальнейшая реабилитация отца пройдет в Казахстане. Однако будет ли сын сопровождать папу в поездке и как-то ему помогать, теперь неизвестно. В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Алибасов заявил, что выгнал отпрыска из дома и лишил его наследства.