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Подруга Алибасова заявила, что его удерживают в квартире силой 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Приятельница Бари Алибасова диетолог Марият Мухина вызывала полицию в дом продюсера. Она заявила, что его удерживают в квартире силой. Однако основатель «На-На» придерживается противоположного мнения. Об этом «360» сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка. Горжанкин уточнил, что Мухина даже участвовала с кем-то в потасовке. Однако подробности происшествия не уточнил.
Повышенное внимание к Бари Алибасову было вызвано тем, что 4 июня он попал в НИИ имени Склифосовского. Основатель «На-На» случайно выпил средство для очистки труб. В итоге врачи диагностировали у него ожог горла, пищевода и желудка. Почти две недели он провел в реанимации. Продюсера даже вводили в медикаментозный сон. После повторного обследования 17 июня его выписали из больницы.
Ранее его сын Бари Алибасов-младший сообщил, что дальнейшая реабилитация отца пройдет в Казахстане. Однако будет ли сын сопровождать папу в поездке и как-то ему помогать, теперь неизвестно. В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Алибасов заявил, что выгнал отпрыска из дома и лишил его наследства.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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