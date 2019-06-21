Егор Крид ответил на обвинения в плагиате 

Российская пресса обвинила Егора Крида в плагиате песни сына актера Уилла Смитта — Джейдена Смита. Некоторые внимательные слушатели отметили, что композиция российского певца — «Грехи» — удивительно напоминает трек американского рэпера под названием Blue.
В ответ на обвинения Крид опубликовал на своей странице в соцсети Instagram видеоролик, в котором композитор лейбла Black Star Алекс Давиа объясняет, почему новая песня Егора не похожа на композицию Джейдена Смита.
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Кайфую от того, что делает Джейден Смит ещё с Каратэ-Пацана. Его музыка последних лет очень сильно отличается от всего, что делают в этом жанре. СМИ начали везде писать, что трек #Грехи— плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие. Возможно, когда год назад мы с @alexdavia делали этот бит, где-то в голове играл альбом Джейдена, но нот то всего 7 и всё музло так или иначе имеет сходство, как среди мировых Артистов так и наших. Имхо: Не сплагиатил, а вдохновился! Качайте мой новый трек #Грехи по ссылке в шапке профиля!😉
Сам Егор Крид отметил, что он — большой фанат творчества сына Уилла Смита. Музыкант не стал отрицать, что две композиции в чем-то похожи, но ни о каком плагиате речи в данном случае не идет.
«СМИ начали везде писать, что трек #Грехи— плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие», — написал артист на своей странице в Instagram.
Егор также оправдался, что нот всего семь, поэтому ничего удивительного в том, что какие-то композиции могут быть схожи.
«Не сплагиатил, а вдохновился!», — добавил Крид.
Напомним, что недавно Егор Крид со скандалом покинул лейбл Тимати — Black Star, с которым он сотрудничал восемь лет. По слухам, артисту пришлось заплатить кругленькую сумму, чтобы оставить себе творческий псевдоним. Сейчас музыкант работает с Warner Music Russia.