Вслед за Жанной? Отца Фриске отчаянно пытаются спасти 

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Владимир Копылов испытывает серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Врачи пытаются спасти здоровье 67-летнего мужчины, который часто обращается в медучреждения с сильной болью в грудной клетке.
Отец умершей четыре года назад от рака певицы Жанны Фриске Владимир Копылов страдает от серьезных проблем с сердцем и сосудами. В настоящее время врачи пытаются спасти здоровье 67-летнего мужчины, который за последнее время несколько раз лежал в больнице, передает «Собеседник».
«Сейчас нужно ехать в другой центр медицины — там необходимо сделать стресс-ЭКГ, — поделился отец Фриске, — Мне уже дали направление, потому что в нашей больнице нет подходящей аппаратуры. А нужно посмотреть маленькие сосуды».
По словам Копылова, его давно мучают сильные боли в сердце, но врачи до сих пор не могут выявить природу их возникновения.
«Врачи не могут понять причину болей в сердце. Проблемы с сосудами у меня наблюдаются уже лет двадцать, но все активизировалось после того, как Жанны не стало. Нервы и постоянный стресс дали о себе знать», — поделился мужчина.
Процедура стресс-ЭКГ, о которой рассказывал Копылов, является последней надеждой на выявление причины его недомоганий. По словам отца Фриске, он дважды лежал в больницах по три недели, но медики не смогли обнаружить отклонений в работе организма.
«Мне даже ставили в вену специальный катетер, но так и не определили, от чего именно возникает боль. Пока я пью каждый день таблетки. Утром двадцать штук и вечером пятнадцать. Жена моя тоже стала сдавать. Выдержать такое испытание очень непросто!» — сказал Копылов.
В день четвертой годовщины смерти Фриске — 15 июня — родные певицы отправились на место ее захоронения, где обнаружили мягкие игрушки и свежие цветы. Отец артистки признался, что его радует внимание поклонников к памяти его дочери.
«Жанну любят и помнят до сих пор, потому что она была искренней и настоящей. На съемках программы Андрея Малахова, где мы побывали на днях, об этом тоже говорили», — сказал Копылов.
Мужчина отметил, что и ему, и его супруге понравился выпуск шоу «Привет, Андрей!», посвященный годовщине смерти Фриске. Отец звезды назвал эту передачу «доброй» и рассказал, что после эфира его перестала мучать бессонница.
«Обычно ночью каждый раз просыпаюсь: то голова болит, то сердце. А в ту ночь спал как ребенок. На программе у Малахова аура была хорошая — мы не чувствовали подвоха. На другие каналы обычно приходишь, и тебя начинают на эмоции выводить, а потом все перевернут в нужную им сторону. Здесь такого не было», — поделился отец певицы.
На здоровье пожилого мужчины также влияют напряженные отношения с бывшим супругом Фриске и отцом ее сына Платона Дмитрием Шепелевым. На шоу Малахова сестра певицы Наталья рассказала, что однажды Шепелев чуть не довел до сердечного приступа ее отца, отказавшись показать ему внука.
«На весь двор унизил маму. Тогда я с полными слез глазами обратилась к нему с вопросом, за что же он так ненавидит нас всех. На что он отметил, что мы сами его унижали два года подряд», — пожаловалась Фриске.
Она добавила, что не понимает обвинений телеведущего, потому что семья певицы всегда хорошо к нему относилась.
Отец исполнительницы, в свою очередь, признался в эфире НТВ, что ежедневно вспоминает о покойной дочери и не перестает о ней скорбеть. По его словам, семья страдает от постоянных судебных разбирательств и скандалов с Шепелевым.
Ранее мать певицы Ольга Копылова в эфире программы «Секрет на миллион» вспомнила, что в свое время Шепелев плохо обращался с самой Фриске, унижая ее достоинство. По словам женщины, главным недостатком телеведущего является высокомерие, которое мешает ему выстроить нормальные отношения с близкими покойной супруги.
Комментируя ситуацию с Платоном, Копылова призналась, что по-прежнему не имеет возможности видеться со своим внуком. Согласно постановлению суда, бабушка и дедушка могут проводить с мальчиком полтора часа в месяц. Однако, по словам матери Фриске, Шепелев каждый раз находит причины для отказа во встрече с внуком.