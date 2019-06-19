Вслед за Жанной? Отца Фриске отчаянно пытаются спасти

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Владимир Копылов испытывает серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Врачи пытаются спасти здоровье 67-летнего мужчины, который часто обращается в медучреждения с сильной болью в грудной клетке.

Отец умершей четыре года назад от рака певицы Жанны Фриске Владимир Копылов страдает от серьезных проблем с сердцем и сосудами. В настоящее время врачи пытаются спасти здоровье 67-летнего мужчины, который за последнее время несколько раз лежал в больнице, передает «Собеседник».

«Сейчас нужно ехать в другой центр медицины — там необходимо сделать стресс-ЭКГ, — поделился отец Фриске, — Мне уже дали направление, потому что в нашей больнице нет подходящей аппаратуры. А нужно посмотреть маленькие сосуды».

По словам Копылова, его давно мучают сильные боли в сердце, но врачи до сих пор не могут выявить природу их возникновения.

«Врачи не могут понять причину болей в сердце. Проблемы с сосудами у меня наблюдаются уже лет двадцать, но все активизировалось после того, как Жанны не стало. Нервы и постоянный стресс дали о себе знать», — поделился мужчина.

Процедура стресс-ЭКГ, о которой рассказывал Копылов, является последней надеждой на выявление причины его недомоганий. По словам отца Фриске, он дважды лежал в больницах по три недели, но медики не смогли обнаружить отклонений в работе организма.

«Мне даже ставили в вену специальный катетер, но так и не определили, от чего именно возникает боль. Пока я пью каждый день таблетки. Утром двадцать штук и вечером пятнадцать. Жена моя тоже стала сдавать. Выдержать такое испытание очень непросто!» — сказал Копылов.

В день четвертой годовщины смерти Фриске — 15 июня — родные певицы отправились на место ее захоронения, где обнаружили мягкие игрушки и свежие цветы. Отец артистки признался, что его радует внимание поклонников к памяти его дочери.

«Жанну любят и помнят до сих пор, потому что она была искренней и настоящей. На съемках программы Андрея Малахова , где мы побывали на днях, об этом тоже говорили», — сказал Копылов.

Мужчина отметил, что и ему, и его супруге понравился выпуск шоу «Привет, Андрей!», посвященный годовщине смерти Фриске. Отец звезды назвал эту передачу «доброй» и рассказал, что после эфира его перестала мучать бессонница.

«Обычно ночью каждый раз просыпаюсь: то голова болит, то сердце. А в ту ночь спал как ребенок. На программе у Малахова аура была хорошая — мы не чувствовали подвоха. На другие каналы обычно приходишь, и тебя начинают на эмоции выводить, а потом все перевернут в нужную им сторону. Здесь такого не было», — поделился отец певицы.

На здоровье пожилого мужчины также влияют напряженные отношения с бывшим супругом Фриске и отцом ее сына Платона Дмитрием Шепелевым . На шоу Малахова сестра певицы Наталья рассказала, что однажды Шепелев чуть не довел до сердечного приступа ее отца, отказавшись показать ему внука.

«На весь двор унизил маму. Тогда я с полными слез глазами обратилась к нему с вопросом, за что же он так ненавидит нас всех. На что он отметил, что мы сами его унижали два года подряд», — пожаловалась Фриске.

Она добавила, что не понимает обвинений телеведущего, потому что семья певицы всегда хорошо к нему относилась.

Отец исполнительницы, в свою очередь, признался в эфире НТВ, что ежедневно вспоминает о покойной дочери и не перестает о ней скорбеть. По его словам, семья страдает от постоянных судебных разбирательств и скандалов с Шепелевым.

Ранее мать певицы Ольга Копылова в эфире программы «Секрет на миллион» вспомнила, что в свое время Шепелев плохо обращался с самой Фриске, унижая ее достоинство. По словам женщины, главным недостатком телеведущего является высокомерие, которое мешает ему выстроить нормальные отношения с близкими покойной супруги.

Комментируя ситуацию с Платоном, Копылова призналась, что по-прежнему не имеет возможности видеться со своим внуком. Согласно постановлению суда, бабушка и дедушка могут проводить с мальчиком полтора часа в месяц. Однако, по словам матери Фриске, Шепелев каждый раз находит причины для отказа во встрече с внуком.