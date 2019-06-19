«Они гнали быков и не давали повернуться»: Алибасов рассказал о видениях

Продюсер Бари Алибасов в эфире программы «Прямой эфир» рассказал об ужасающих видениях, которые он видел во время пребывания в медикаментозном сне.

«Я дважды попадал в эту передрягу… Меня взяли в плен, меня всего избили… Они гнали быков и не давали мне повернуться. Были связаны руки, ноги, все болело. Жуткая боль! И все время били. Их задача была замучить меня, чтобы я ничего не говорил», — рассказал Алибасов Андрею Малахову.

Как отмечает «Телепрограмма», речь продюсера путалась, и было заметно, что он не пришел в себя после выписки из больницы.

Кроме того, Алибасов до сих пор не узнает своих родных. Медики прогнозируют, что память постепенно вернется к продюсеру.

4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника.