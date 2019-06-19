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Алибасов запомнил до мельчайших деталей пугающие видения в коме 

Teleprogramma.pro 20 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
После выписки из больницы Бари Алибасов чувствует себя неважно. Он плохо понимает, что происходит вокруг, к примеру, сразу после возвращения домой он начал отмывать унитаз и раковины в своей квартире.
больше по теме Целительница Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назадЭкстрасенс предупреждала продюсера об «огне, идущем из горла».
Детали состояния основателя группы «На-на» выяснил Андрей Малахов, нагрянувший к нему домой со съемочной группой программы «Прямой эфир». Телекамера засняла разговор телеведущего с Бари Каримовичем.
Алибасов описал настоящий ад, в который он пережил в медикаментозном сне. Объяснения 72-летнего артиста были путаными, было заметно, что он не пришел в себя полностью. Но его видения были по-настоящему пугающими. «Я дважды попадал в эту передрягу… Меня взяли в плен, меня всего избили… Они гнали быков и не давали мне повернуться. Были связаны руки, ноги, все болело. Жуткая боль! И все время били. Их задача была замучить меня, чтобы я ничего не говорил», — высказывается Алибасов, показывая жестами, как это происходило. Бари Алибасов жестами иллюстрирует рассказ о видениях в коме. Кадр программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»
Пока продюсер не узнает всех, кого знал до отравления жидкостью для чистки труб. По словам медиков, память постепенно вернется, для этого потребуется некоторое время. Однако он все еще может остаться инвалидом из-за заживающего ожога. В случае, если процесс заживления пойдет неправильно, Алибасов не сможет самостоятельно принимать пищу из-за сужения пищевода.
Teleprogramma.pro: последние новости
Алибасов после выздоровления заговорил о «нефтяниках и проститутках» Рустам Солнцев назвал историю с отравлением Алибасова пиаром Собчак и Богомолов жили на «Кинотавре» в люксе за полмиллиона рублей
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Бари Алибасов
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