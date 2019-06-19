«Трус, устраивающий истерики»: Лазарева унизили за грызню с Лободой

Продюсер заслуженной артистки Украины Светланы Лободы Нателла Крапивина косвенно заявила о трусости певца Сергея Лазарева. Она опубликовала в инстаграме большой пост с рассуждениями о странностях человеческого поведения.

«Человеческая трусость — это самая жизнеспособная черта. Каждый день сталкиваюсь с ней в самых различных проявлениях», — сообщила Крапивина.

Она высказала осуждение людям, которые не могут отвечать за свои слова, боятся озвучивать вслух неудобное мнение, устраивают публичные истерики и делают все, чтобы об их выходках никто не узнал.

Также в записи был упомянут некий «благонадежный и честный пионер, завидующий хулиганам».

Несмотря на то, что пост был подписан хэштегом со словами «nothing personal» («ничего личного» — «Газета.Ru»), это не помешало Лазареву узнать в пресловутом «пионере» себя.

«Золотые слова!» — написал двукратный бронзовый призер «Евровидения» в комментариях.

По информации портала Super, скандал между Лободой и Лазаревым произошел после возвращения артистки за кулисы с тарелкой за победу в номинации «Лучшая певица года» премии Муз-ТВ.

«И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку! Огромное спасибо всем вам!» — не сдержала эмоций Лобода.

После этого, согласно СМИ, певец не поздравил коллегу с успехом и начал предъявлять ей претензии.

«Ты что, [обалдела]? Типа самая крутая?» — цитирует его издание.

Также сообщалось, что Лазарев якобы просил всех артистов уйти из вип-зоны в знак протеста по отношению к победительнице одной из главных номинаций премии.

На странице Лободы в инстаграме можно заметить, что артиста нет в списке ее подписчиков. Причиной обиды Лазарева, вероятно, стала банальная обида: в финале церемонии Лобода выступила с шестью песнями, а он не спел ни одной.

Представить номер на композицию «Scream», с которой на прошедшем в мае «Евровидении» Лазарев занял третье место, помешали технические трудности.

«Очень технически сложный номер, который, к сожалению, не смогли воспроизвести», — расстроился Лазарев.

Информацию об инциденте подтвердил один из организаторов премии Муз-ТВ в комментарии изданию Super.

«Действительно — во время генерального прогона премии произошел неприятный инцидент, связанный с Сергеем Лазаревым.

Сидя в зале во время прогона номера Светланы Лободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме. Он был явно взвинчен или в плохом настроении — неизвестно», — заявил источник.

Через несколько дней после случившегося Лобода впервые ответила на слухи о поведении Лазарева в день вручения премии Муз-ТВ. Она уклончиво сказала, что все «странные» люди склонны к совершению странных поступков. Артистка не стала обсуждать скандал, посоветовав поговорить об этом с самим Лазаревым, сообщает Teleprogramma.pro.

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные… И порой так странно себя ведут», — уклончиво сказала Лобода.

Ранее на слухи о скандале с коллегой отреагировал сам Лазарев.

«Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев», — посмеялся артист в инстаграме.

Вместо того, чтобы прокомментировать недавние слова Лободы, певец опубликовал в соцсети атмосферный снимок с морского побережья в США, куда он улетел на отдых вдвоем с другом Алексом Малиновским

Певец предстал на фотографии в одних шортах у высоких морских волн на фоне двух мужчин: на снимке один из них лежит на берегу по пояс в воде, а второй стоит и фотографирует сверху.

«На этой фотографии прекрасно все: погода, и парочка на фоне (что конкретно, интересно, они фотографируют), и прозрачность океана, и чистота пляжа», — написал Лазарев.

В заключении артист признался, что неудачно на этом фото получился только он, чем вызвал волну опровержений в комментариях.