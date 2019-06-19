«Ответ на поверхности»: Малиновская об исчезновении из телеэфира

Телеведущая Маша Малиновская назвала причину исчезновения из телеэфира.

«Вы спрашивали почему меня мало на телеке. Ответ на поверхности. Я не совокупляюсь с собаками, не принимаю наркотики, не бухаю и не меня не перепутали в роддоме.))))», -написала Малиновская в Instagram.

Она рассказала, что время от времени «пишет синопсисы тв-шоу» и делает это «безграмотно, но с душой». При этом Малиновская призналась, что ее идеи не слишком нравятся «TV-боссам», поэтому время от времени она публикует их в соцсетях.

В качестве примера Малиновская рассказала об идее кулинарного шоу, в котором встречаются две личности-антагониста.

«Женщины во время готовки делятся своим собственным опытом, споря о том что важнее, <…> прокачивать мозг или качать ягодицы, уметь делать сибас или уметь вовремя СИБАСА и не готовить.)», — поведала телеведущая.

В 2000-х годах Маша Малиновская вела ряд популярных программ на телеканале МУЗ-ТВ.