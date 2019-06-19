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«Ответ на поверхности»: Малиновская об исчезновении из телеэфира 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущая Маша Малиновская назвала причину исчезновения из телеэфира.
«Вы спрашивали почему меня мало на телеке. Ответ на поверхности. Я не совокупляюсь с собаками, не принимаю наркотики, не бухаю и не меня не перепутали в роддоме.))))», -написала Малиновская в Instagram.
Она рассказала, что время от времени «пишет синопсисы тв-шоу» и делает это «безграмотно, но с душой». При этом Малиновская призналась, что ее идеи не слишком нравятся «TV-боссам», поэтому время от времени она публикует их в соцсетях.
В качестве примера Малиновская рассказала об идее кулинарного шоу, в котором встречаются две личности-антагониста.
«Женщины во время готовки делятся своим собственным опытом, споря о том что важнее, <…> прокачивать мозг или качать ягодицы, уметь делать сибас или уметь вовремя СИБАСА и не готовить.)», — поведала телеведущая.
В 2000-х годах Маша Малиновская вела ряд популярных программ на телеканале МУЗ-ТВ.
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Шоу-бизнес , Маша Малиновская
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