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Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Instagram
38-летняя певица решила высказаться на эту тему с сарказмом.
Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы. Сейчас 38-летняя артистка продолжает носить экстремальные мини и не так давно даже снялась для мужского журнала Playboy. Однако на телеэкранах девушка уже давно не появлялась, что настораживает ее поклонников. На днях звезда решила прокомментировать свои исчезновение с популярных телеканалов.
«Ответ на поверхности. Я не совокупляюсь с собаками, не принимаю наркотики, не бухаю и не меня не перепутали в роддоме», — с сарказмом заявила Маша.
Она отметила, что часто пишет обзоры различных шоу или придумывает свои передачи. При этом певица призналась, что всегда делает это с душой, хоть и «безграмотно». По словам Малиновской, «TV-боссам» не интересны подобные ее работы, поэтому она решила делиться ими в соцсети с поклонниками.
Так, вскоре артистка пересказала идею провокационного шоу, которое было бы посвящено еде и сексу — «базовых инстинктах, которые доминируют в человеческом сознании». Маша пояснила, что одна из героинь была бы умная и обаятельная, а вторая красивая, веселая и недалекая. По задумке звезды, они бы готовили и делились своим опытом, обсуждая интимные темы. Поклонникам идея девушки показалась прекрасной. Они не стали скрывать, что скучают по телепередачам с ее участием.
Фанаты также отметили, что Малиновская превосходно выглядит. Ранее они заподозрили, что певица сделала пластику лица. Пока знаменитость не подтвердила, но и не опровергла предположения пользователей Сети. «С каждым днем хорошеешь», «Ты прекрасна», «Симпатичный нос», «Вы эталон женской красоты, а идея передачи интересная», — прокомментировали пост подписчики.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Маша Малиновская
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