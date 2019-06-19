«У меня приход»: Галкин о троллинге Харламова

Вчера Харламов опубликовал в своем инстаграме слегка измененный отрывок из шоу «Давай поженимся». На нем Гузеева, ведущая программы, замечает, что один из ее гостей, пока она общается с другим, закрыл глаза.

«Витюш, у вас приход что ли?» — поинтересовалась она.

В этот момент музыка, напоминающая традиционную индийскую и игравшая все это время, прервалась, а бородатый и длинноволосый Виктор открыл глаза и ухмыльнулся. После этого быстро сменяют друг друга кадры с самостоятельно сворачивающейся в трубочку тысячерублевой купюрой, исчезновением белого порошка в ней и расширяющимся зрачком.

Следом второй гость Гузеевой сообщает, что Виктор «в порядке» и «под контролем», после чего трясясь всем телом приближается к сцене.