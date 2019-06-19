Галкин оценил троллинг Гузеевой со стороны Харламова

Телеведущий не остался в стороне от высмеивания юмористом некоторых реплик их общей коллеги.

Галкин отреагировал на троллинг Ларисы Гузеевой/instagram.com/garikkharlamov/

При этом Лариса Гузеева задает вопрос одному из молодых людей, который сидит с закрытыми глазами. «У вас приход, что вы глаза так закрыли?» На это другой мужчина отвечает: «Он в порядке. Он под контролем».

В комментариях под постом отметился Максим Галкин. «Это вышак! Гарик, ты открыл новый жанр на стыке юмора абсурда и троллинга. Лариса Гузеева как разрушитель реальности в межканальных состыковках комического… Одну минуту… это… У меня приход… Приход Евгения Вагановича в голову… Сейчас поговорю с мэтром — вернусь», — заявил Максим Галкин.

Юморист Гарик Харламов очень часто высмеивает Ларису Гузеева. Телеведущая пока все эти выпады оставляет без внимания. При этом не все поклонники Гарика Харламова в восторге от его деятельности. Некоторые считают, что он мог бы более уважительно относиться к женщине, которая годится ему в матери. Кроме того, Харламову напоминают, что не так давно Гузеева перенесла смерть близкого человека и «добивать» ее таким юмором сейчас не стоит.