«Очень плохо»: Монеточка пожаловалась на здоровье

У Монеточки очень плохо со здоровьем. Об этом, как сообщает «Ура.ру», певица сама рассказала в своем инстаграме.

Ранее Елизавета Гырдымова , более известная под сценическим псевдонимом Монеточка, опубликовала сторис, в котором пожаловалась, что со здоровьем у нее все очень плохо. Сейчас видео уже недоступно для просмотра.

По данным «Ура.ру», певица рассказала о том, что ранее, когда она еще жила в Екатеринбурге, ей диагностировали вегетососудистую дистонию.

«Я не обращала внимание на проблему», — призналась Монеточка.

По ее словам, этот синдром, может, и не является серьезным заболеванием, однако способен заметно снижать качество жизни. Например, Гырдымова часто пребывает в обморочном состоянии, чувствуя себя в это время 100-летней, хотя на самом деле ей 21 год.