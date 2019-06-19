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«Очень плохо»: Монеточка пожаловалась на здоровье 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
У Монеточки очень плохо со здоровьем. Об этом, как сообщает «Ура.ру», певица сама рассказала в своем инстаграме.
Ранее Елизавета Гырдымова, более известная под сценическим псевдонимом Монеточка, опубликовала сторис, в котором пожаловалась, что со здоровьем у нее все очень плохо. Сейчас видео уже недоступно для просмотра.
По данным «Ура.ру», певица рассказала о том, что ранее, когда она еще жила в Екатеринбурге, ей диагностировали вегетососудистую дистонию.
«Я не обращала внимание на проблему», — призналась Монеточка.
По ее словам, этот синдром, может, и не является серьезным заболеванием, однако способен заметно снижать качество жизни. Например, Гырдымова часто пребывает в обморочном состоянии, чувствуя себя в это время 100-летней, хотя на самом деле ей 21 год.
Шоу-бизнес , Елизавета Гырдымова
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