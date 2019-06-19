Шукшина рассказала, кто помог Алибасову

По словам Шукшиной, она навещала Алибасова в больнице каждый день, а когда он дважды улыбнулся ей, «радости не было предела».

«Постоянно молюсь за него и чувствую, как бог помогает», — подчеркнула актриса.

72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой.

Федосеева-Шукшина рассказала «СтарХиту» о планах судиться с производителем «Крота».

«Просто безобразие, когда упаковку опасного химического препарата красят в цвет облепихи», — возмутилась актриса.

Она выразила опасение, что из-за этого могут пострадать дети: крышка, по ее словам, откручивается очень легко, как на питьевом йогурте или воде.