Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шукшина рассказала, кто помог Алибасову 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что молится за своего супруга, продюсера Бари Алибасова, и его восстановление идет по плану. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам Шукшиной, она навещала Алибасова в больнице каждый день, а когда он дважды улыбнулся ей, «радости не было предела».
«Постоянно молюсь за него и чувствую, как бог помогает», — подчеркнула актриса.
72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и 4 июня попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой.
Федосеева-Шукшина рассказала «СтарХиту» о планах судиться с производителем «Крота».
«Просто безобразие, когда упаковку опасного химического препарата красят в цвет облепихи», — возмутилась актриса.
Она выразила опасение, что из-за этого могут пострадать дети: крышка, по ее словам, откручивается очень легко, как на питьевом йогурте или воде.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве39
Часть россиян осталась без пенсий183
Минобороны запуталось с уклонистом-Зеленским37
Паркинсон или тремор: что случилось с Меркель46
«Убью любого»: москвич зарубил соседку по даче27
Видео
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
07:52
В РФ отреагировали на условие Меркель
Политика
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
01:10
«Я все время был связан»: первое интервью Алибасова
Шоу-бизнес
01:11
Паркинсон или тремор: что случилось с Меркель
В мире
00:31
Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке
В мире
01:00
Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение