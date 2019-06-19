Станислав Садальский весьма своеобразно поздравил с днем рождения своего давнего недруга — известного юмориста Максима Галкина.
В настоящее время, актер отдыхает на Кипре, и там встретил некую подругу Милу. Садальский отметил, что лакомится деликатесами Средиземного моря, но при этом спутница без устали просит его поздравить знаменитого телеведущего.
Станислав отметил, что не может подобрать не единого доброго слова в сторону Галкина, однако он готов выразить сострадание его жене Алле Пугачевой. В итоге актер предложил подписчикам написать свои поздравления, если они у них имеются.