Садальский посочувствовал Пугачевой из-за Галкина

Садальский рассказал, что поздравить Галкина его попросила их общая подруга Мила Ставицкая

«Заколебала поздравь Галкина поздравь люблю его… Ни одного хорошего слова у меня не находится только сострадание моей любимой Алусе», — заявил Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены).

Садальский предположил, что интернет-пользователи могут поздравить Галкина вместо него. В комментариях к этому посту пользователи обвинили Садальского в зависти.

«Стас, вас Максим чем-то обидел? Вы постоянно пытаетесь его уколоть. Может просто пройти мимо, забыть, забить)?» — написала @zabava_pytyatishna.

Ранее Садальский называл выступления Галкина «махровой самодеятельностью».

18 июня 2019 года Галкину исполнилось 43 года. Алла Пугачева вышла замуж за телеведущего В 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.