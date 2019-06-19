Актер Станислав Садальский отказался поздравлять телеведущего Максима Галкина с днем рождения, заявив, что не может сказать о нем «ни одного хорошего слова». Об этом актер написал на своей странице в Instagram.
Садальский рассказал, что поздравить Галкина его попросила их общая подруга Мила Ставицкая.
«Заколебала поздравь Галкина поздравь люблю его… Ни одного хорошего слова у меня не находится только сострадание моей любимой Алусе», — заявил Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены).
Садальский предположил, что интернет-пользователи могут поздравить Галкина вместо него. В комментариях к этому посту пользователи обвинили Садальского в зависти.
«Стас, вас Максим чем-то обидел? Вы постоянно пытаетесь его уколоть. Может просто пройти мимо, забыть, забить)?» — написала @zabava_pytyatishna.
Ранее Садальский называл выступления Галкина «махровой самодеятельностью».
18 июня 2019 года Галкину исполнилось 43 года. Алла Пугачева вышла замуж за телеведущего В 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
Ранее 70-летняя Пугачева рассказала в интервью актеру Олегу Меньшикову, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отметила, что ее супруг молод, красив и с чувством юмора. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.