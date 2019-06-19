Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги певицы Жанны Фриске. По словам мужчины, у него в соцсетях сейчас творится настоящий коллапс. Впечатлительные люди насмотрелись телевизор и пишут злые комментарии, адресованные ему.
Ver essa foto no Instagram

Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые 🤦🏼‍♂️ Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка! 😂 Возвращаясь к комментариям, мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь. #60секунд

Uma publicação compartilhada por  Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) em 

«Лучики добра, мои любимые. Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок». Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!» — сказал Дмитрий Шепелев.
По словам телеведущего, не нужно нагнетать обстановку и писать ему разные гадости. Как сказал Шепелев, читать он их все равно не будет. Кроме того, он не собирается вступать в никому ненужный спор. Телеведущий отметил, что у него есть право не говорить о личном. Он благодарен всем тем, кто не потерял в этой раскалённой обстановке здравый смысл.
Напомним, что в эфире нескольких центральных каналов вышли программы, в которых основной лейтмотив в том, что Шепелев не дает родным Жанны Фриске, в первую очередь бабушке и дедушке, видеться с внуком Платоном, которому уже исполнилось шесть лет.
Teleprogramma.pro: последние новости
Дочь Алсу и Ержан Максим выпустили сингл Алибасов уже выстраивает рабочие планы и гастроли «На-На» Привязанный к больничной койке Алибасов думал, что его похитили
Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть россиян осталась без пенсий42
Трамп похвалился «жесткостью» по отношению к РФ25
Индивидуальный подход: ЕГЭ ждут изменения16
«Тремор или Паркинсон»: что случилось с Меркель9
Конструктор раскрыл возможности С-5009
Видео
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
00:31
Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке
В мире
01:00
Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
В мире
00:38
«Было бы по-мужски»: Скабеева осудила Зеленского
Общество Украина
00:28
Галкина восхитил троллинг Харламова над Гузеевой
Шоу-бизнес Общество
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
03:18
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил кислород
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение