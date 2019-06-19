«Гори в аду, гнида»: Шепелева затравили после программ о Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в своем Instagram, что ему желают смерти и проклинают после выхода передач на телевидении в четвертую годовщину смерти его гражданской жены, певицы Жанны Фриске

«Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые. Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!», — написал сегодня Дмитрий Шепелев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Телеведущий призвал подписчиков страницы «не писать плохого», так как он «все равно не прочтет, не ответит и спорить тоже ни с кем не будет».

«И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице», — извинился Дмитрий Шепелев.

Подписчики в комментариях к записи выразили свое отношение к действиям Шепелева. Часть пользователей поддержала телеведущего.

«А я всегда была за вас! Спокойствия вашей семье!» — написала пользователь с ником agentik_oo7.

«Умничка, Платону привет», — отметила nadia_filippova.

Однако другие комментаторы призвали Дмитрия Шепелева пожалеть родителей Жанны Фриске и разрешить им видеться с внуком.

«Каков бы ни был ваш здравый смысл, но лишать кровинушки оставшейся от дочки — это ГРЕХ! Я не знаю какая там правда, но когда ваш сын подрастет, как вы посмотрите ему в глаза? Или будете что то придумывать? Ведь бабушка и дед хотят видеть хоть частичку от Жанны! Не дай бог кому то потерять свое дите и не иметь возможности прикоснуться к ребенку своего ребенка!» — написала annet_seniorita.

По данным издания «Телепрограмма», ранее в эфире нескольких центральных каналов вышли программы, в которых основным лейтмотивом было то, что Шепелев не дает родным Жанны Фриске, в первую очередь бабушке и дедушке, видеться с внуком Платоном, которому уже исполнилось шесть лет.