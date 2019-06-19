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Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые 🤦🏼♂️ Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка! 😂 Возвращаясь к комментариям, мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь. #60секунд
«Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые. Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!», — написал сегодня Дмитрий Шепелев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице», — извинился Дмитрий Шепелев.
«А я всегда была за вас! Спокойствия вашей семье!» — написала пользователь с ником agentik_oo7.
«Умничка, Платону привет», — отметила nadia_filippova.
«Каков бы ни был ваш здравый смысл, но лишать кровинушки оставшейся от дочки — это ГРЕХ! Я не знаю какая там правда, но когда ваш сын подрастет, как вы посмотрите ему в глаза? Или будете что то придумывать? Ведь бабушка и дед хотят видеть хоть частичку от Жанны! Не дай бог кому то потерять свое дите и не иметь возможности прикоснуться к ребенку своего ребенка!» — написала annet_seniorita.