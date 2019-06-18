Начала обгонять президента: Бузова сообщила об интернет-успехе

«Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента — Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова — 58%, а Владимир Путин — 42%», — написала она в Instagram.

Бузова также сообщила, что стала единственной певицей из России, сумевшей попасть в тренды Google по нескольким запросам.

Кроме того, артистка отчиталась о том, что вторую неделю лидирует в поиске Youtube.

Скачок интереса к Бузовой связан с выходом нового клипа на песню «Водица», опубликованном на Youtube 3 июня.