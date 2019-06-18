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Начала обгонять президента: Бузова сообщила об интернет-успехе 

Рамблер 11 минут назад
Фото: @buzova86
Ольга Бузова заявила, что обошла по популярности в интернете президента России Владимира Путина. К такому выводу певица и телеведущая пришла, проанализировав статистику Google.
«Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента — Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова — 58%, а Владимир Путин — 42%», — написала она в Instagram.
Бузова также сообщила, что стала единственной певицей из России, сумевшей попасть в тренды Google по нескольким запросам.
Кроме того, артистка отчиталась о том, что вторую неделю лидирует в поиске Youtube.
Скачок интереса к Бузовой связан с выходом нового клипа на песню «Водица», опубликованном на Youtube 3 июня.
Шоу-бизнес , Владимир Путин , Ольга Бузова , Google
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