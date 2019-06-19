Алибасов дал первое интервью после отравления

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна. Фрагмент интервью был продемонстрирован в конце программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", — рассказывает Алибасов на опубликованном фрагменте.

Полная версия беседы продюсера с журналистом Андреем Малаховым выйдет в эфир в сегодняшнем выпуске передачи.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали из больницы.