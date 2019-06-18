Ургант прокомментировал итоги детского «Голоса»

Известный телеведущий и актер Иван Ургант высказался о нашумевшем финале шоу «Голос. Дети», когда дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила за счет большого количества фальшивых голосов. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

По словам шоумена, никто из детей не был инициатором того, что происходило на шоу. Вина целиком лежит на взрослых, которые использовали обманные методы для достижения победы.

«Вы хотите, чтобы я обвинил ребенка? Взял ребенка за косы, подвел к зеркалу и сказал: да как ты смеешь?»

— задался вопросом Ургант, добавив, что не будет так делать, так как не намерен «открывать никаких Америк».