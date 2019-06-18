Самолет с Киркоровым на борту ударился о ВПП

«Сильно тряхнуло»: Самолет с Киркоровым сел со второй попытки

Самолет с певцом Филиппом Киркоровым на борту неудачно приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом пишет Super.

Самолет авиакомпании S7, на борту которого находился Киркоров с коллективом и детьми, возвращался в Москву из болгарской Варны. При заходе на посадку самолет ударился о взлетную полосу, после чего командир судна принял решение пойти на второй круг. Пилоту удалось посадить самолет со второй попытки.

«При посадке самолет сильно тряхнуло, был сильный удар. Люди стали кричать, плакать, молиться, никому ничего не объяснили, только объявили, что все в порядке. (…) Потом уже вышел капитан, сказал, что это что-то там из-за ветра, потом уже, после посадки, тоже никому ничего не сказали», — описала ситуацию одна из пассажирок рейса.

Филипп Киркоров прокомментировал инцидент радиостанции «Говорит Москва». Он отметил профессионализм летчиков, которые смогли «нештатную ситуацию вырулить в правильном режиме». При этом, по словам певца, «было не очень, конечно, приятно и комфортно».