Самолет с Киркоровым на борту ударился о ВПП

Самолет с Киркоровым на борту ударился о взлетно-посадочную полосу

Самолет с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым на борту не смог с первой попытки приземлиться в московском аэропорту Домодедово . Об этом сообщает портал Super. Музыкант со своими детьми возвращался в Москву из Варны рейсом авиакомпании S7 . По информации издания, лайнер ударился шасси о взлетно-посадочную полосу при посадке, после чего пошел на второй круг. Экипажу удалось успокоить пассажиров. Пилоты успешно посадили самолет со второй попытки. Ранее в июне самолет Airbus A319 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва — Астрахань, совершил аварийную посадку. На борту авиалайнера находились 89 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность воздушного судна.