Самолет с Киркоровым на борту ударился о ВПП

Самолет с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым на борту не смог с первой попытки приземлиться в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает портал Super.
Музыкант со своими детьми возвращался в Москву из Варны рейсом авиакомпании S7. По информации издания, лайнер ударился шасси о взлетно-посадочную полосу при посадке, после чего пошел на второй круг.
Экипажу удалось успокоить пассажиров. Пилоты успешно посадили самолет со второй попытки.
Ранее в июне самолет Airbus A319 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва — Астрахань, совершил аварийную посадку. На борту авиалайнера находились 89 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность воздушного судна.