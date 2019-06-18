Медиков удивило быстрое выздоровление Бари Алибасова

Накануне Бари Алибасов вновь удивил поклонников, покинув больницу на целую неделю раньше, чем врачи планировали завершить его лечение. Продюсера не смутил даже риск инвалидности, который сохраняется у него из-за незажившего ожога пищевода.

Впрочем, врачи не слишком возражали против выписки звездного пациента, которого все успели полюбить. Как рассказала подруга Бари Каримовича, диетолог Марият Мухина, выздоровление шло настолько быстро, что удивило даже опытных специалистов «Склифа». Неожиданно для всех организм 72-летнего продюсера оказался очень сильным. Конечно, поставить Алибасова на ноги помогли и передовые медицинские методики.

«На его лечение были направлены колоссальные усилия, потому и процесс заживления шел так быстро, что сами врачи удивлялись. Они вливали ему коллаген, который проникал внутрь, обволакивал слизистую и восстанавливал ее», — поделилась Марият с порталом Teleprogramma.pro.