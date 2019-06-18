Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Покинувшему больницу Алибасову может стать хуже 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Фото: РИА Новости
К радости поклонников, здоровье Бари Алибасова значительно улучшилось. Накануне продюсер выписался из НИИ Склифосовского, куда его доставили с тяжелейшим химическим ожогом внутренних органов.
Спасая жизнь и здоровье основателя группы «На-на», медики сделали все возможное. Он пошел на поправку так быстро, что удивил даже врачей, не ожидавших подобного от 72-летнего пациента.
Но, к сожалению, у Бари Каримовича остается риск ухудшения состояния. Как рассказала диетолог и подруга продюсера Марият Мухина, побывавшая на последнем медицинском консилиуме по Алибасову, от ожогов «Кротом» у него осталась всего одна язва в пищеводе.
Заживление подобного ожога может идти долго — до двух лет. Медики опасаются: если процесс пойдет не так, как нужно, у продюсера произойдет сужение пищевода из-за рубцовой ткани. В этом случае он больше не сможет самостоятельно глотать и останется инвалидом. Ему до конца дней придется проводить специальные процедуры, чтобы расширить пищевод.
Однако 72-летний шоумен принял решение покинуть больницу. Теперь он продолжит реабилитацию в элитной клинике в Казахстане.
«Это же Бари Алибасов! Он не может на одном месте находиться долго, он совершенно не хотел лежать там и болеть. Врачи сделали все возможное»,
— эксклюзивно рассказала Марият порталу teleprogramma.pro.
Teleprogramma.pro: последние новости
Алибасов уже выстраивает рабочие планы и гастроли «На-На» Панин поделился откровенным снимком с крымской горы Покинувшему больницу Алибасову может стать хуже
Комментарии
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле оценили слова Кудрина о бедных россиянах9
В российском городе приземлился самолет НАТО117
Меркель объяснила тряску при встрече с Зеленским95
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским360
Меркель назвала условие снятия санкций с России523
Видео
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
00:33
Панин поделился голым снимком из Крыма
Шоу-бизнес
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:56
Додон поблагодарил Путина
В мире Политика
00:04
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение