«Будет много красивой музыки»: Алсу анонсировала творческий тандем

Певица Алсу анонсировала в Instagram возобновление работы с украинским продюсером Дмитрием Климашенко

«Возобновили наш творческий тандем с @dmitriy_klimashenko. Будет много красивой музыки», — написала Алсу в Instagram и опубликовала совместное фото с Климашенко из студии.

В свою очередь, Климашенко заявил, что «будет интересно».

Напомним, что в последнее время Алсу было не до творчества после скандала с аннулированной победой ее дочери Микеллы на детском «Голосе».

Расследование показало, что общее число накруток в пользу Микеллы составило 41 тысячу голосов. Кроме того, проголосовавшие в Башкортостане, Ульяновской области и Курске отдали дочери Алсу 95% голосов и больше.