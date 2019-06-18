Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Будет много красивой музыки»: Алсу анонсировала творческий тандем 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Фото: ТАСС
Певица Алсу анонсировала в Instagram возобновление работы с украинским продюсером Дмитрием Климашенко.
«Возобновили наш творческий тандем с @dmitriy_klimashenko. Будет много красивой музыки», — написала Алсу в Instagram и опубликовала совместное фото с Климашенко из студии.
В свою очередь, Климашенко заявил, что «будет интересно».
Напомним, что в последнее время Алсу было не до творчества после скандала с аннулированной победой ее дочери Микеллы на детском «Голосе».
Расследование показало, что общее число накруток в пользу Микеллы составило 41 тысячу голосов. Кроме того, проголосовавшие в Башкортостане, Ульяновской области и Курске отдали дочери Алсу 95% голосов и больше.
Шоу-бизнес , Дмитрий Климашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле оценили слова Кудрина о бедных россиянах9
В российском городе приземлился самолет НАТО117
Меркель объяснила тряску при встрече с Зеленским95
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским360
Меркель назвала условие снятия санкций с России523
Видео
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
00:33
Панин поделился голым снимком из Крыма
Шоу-бизнес
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:56
Додон поблагодарил Путина
В мире Политика
00:04
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение