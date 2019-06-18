Алсу выступила с громким заявлением

Алсу опубликовала в инстаграме новый пост, в котором сделала громкое заявление о дальнейшем творчестве.

На снимке Алсу позирует рядом с популярным украинским продюсером Дмитрием Климашенко

"Возобновили наш творческий тандем. Будет много красивой музыки", — пообещала Алсу.

В комментариях многие подписчики продолжают критиковать Алсу за скандал вокруг ее дочери Микеллы Абрамовой, победу которой на шоу "Голос. Дети" на Первом канале пришлось отменить из-за обнаруженной накрутки голосов. Но многие и вступаются за любимицу. "Друзья, ну хватит уже негативить! Найдите другие способы высвобождения своей энергии, во благо", — умоляют они.

Ранее стало известно, что Алсу дадут повышенную пенсию после скандала на "Голосе".