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Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: @mikellaabramova
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова спела с финалистом шоу «Голос. Дети» Максимом Ержаном. В своем Instagram она выложила песню «ЭтаЛюбовь».
Пользователи разделились на два лагери. Большинство благосклонно отнеслись к песне, тогда как некоторые раскритиковали вокальные партии. Помимо этого, в комментариях напомнили о скандале с накруткой голосов на «Голосе».
Ранее многие подписчики негативно отреагировали на сотрудничество Микеллы с соперником по «Голосу» в рамках этой работы.
Абрамова победила в детском «Голосе» в апреле 2019 года. Зрители назвали ее победу сомнительной и заподозрили подлог. Первый канал назвал прошедшее голосование аномальным и запустил расследование. Позднее специалисты компании Group-IB зафиксировали накрутку голосов, после чего канал аннулировал результаты шоу. В мае 2019 года был проведен спецвыпуск шоу, где все финалисты были названы победителями конкурса. Абрамова на запись этой передачи не явилась.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Скандал на "Голос.Дети"
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